Недвижимость в Фетхие: что важно учесть иностранным покупателям

Фетхие — один из самых живописных турецких курортов. Располагается на юго-западе страны на побережье сразу двух морей — Эгейского и Средиземного. Выгодное географическое расположение и наличие природных красот делают этот городок наиболее привлекательным для туристов. Здесь можно не только наслаждаться солнечной погодой и экологически чистым воздухом, но также увлекательно проводить время в парковых зонах и на хорошо оборудованных песчаных пляжах.

Наряду с туристической отраслью, активно прогрессирует рынок недвижимости в Фетхие. Иностранные инвесторы регулярно приобретают жилые объекты, чтобы иметь возможность приезжать сюда в отпуск или остаться жить на постоянной основе. Другие — охотно инвестируют средства в помещения под бизнес. При таком подходе появляется возможность вести здесь предпринимательскую деятельность или сдавать купленный объект в аренду.

Варианты для инвестирования в недвижимость Фетхие и их основные преимущества

Вниманию иностранных инвесторов на турецком курорте представлен обширный перечень жилых и коммерческих объектов:

квартиры и дома эконом-класса;

элитные апартаменты;

одноэтажные и двухэтажные виллы;

коттеджи и особняки;

помещения для бизнеса: рестораны, отели, офисы, магазины, склады.

Продажа недвижимости в Фетхие ведется как на вторичном, так и на первичном рынке. В обоих случаях покупатели могут приобрести объекты самостоятельно с помощью объявлений в интернете или воспользоваться услугами риэлторов. Многие иностранные инвесторы чаще предпочитают второй вариант. Заручившись поддержкой риэлторских агентств, покупатели получают возможность быстро и безопасно подобрать объект, а также соблюсти все нормы турецкого законодательства.

В целом вложить инвестиции в недвижимость Фетхие выгодно сразу по нескольким причинам:

появляется возможность проживать в живописном турецком курорте, где теплая погода стоит почти 8 месяцев в году;

цены на жилье в Фетхие в 2-3 раза ниже, чем в Стамбуле, Анкаре и других мегаполисах Турции;

в городе множество вариантов для активного отдыха: например, можно снять яхту напрокат или заняться дайвингом;

недвижимость в Фетхие отличается изысканным дизайном — большая часть объектов построена в восточном стиле, но с использованием современных технологий;

если сдавать жилье в Фетхие в аренду, можно получать от 500 до 2000 евро в месяц в зависимости от его класса и степени комфорта. При таком раскладе вложенные инвестиции окупаются уже через 5-7 лет.

В каких районах лучше купить недвижимость в Фетхие

Наиболее популярным микрорайоном для приобретения жилья считается Чалыш. Он привлекает покупателей тем, что находится в пешей доступности к пляжным зонам. В этом уютном и хорошо обустроенном районе можно купить недвижимость Фетхие самого разного типа, в том числе элитные квартиры и виллы. Многие объекты продаются с бассейном и живописным видом на море.

Наряду с Чалышом, покупатели активно проявляют интерес к Карагёзлеру. Этот район ценен тем, что расположен вблизи с центром, но в то же время находится рядом с сосновым бором. До пляжа отсюда можно добраться на автомобиле за 10-15 минут. Среди предложений в Карагёзлере чаще всего встречаются дома старой постройки, многие из которых успешно отреставрированы.

Для покупателей, стремящихся приобрести жилье в новостройках, представлено множество вариантов в таких районах, как Деликташ и Ташьяка. В частности, здесь можно купить просторную недвижимость в Фетхие в новых жилых комплексах или роскошную виллу со всеми удобствами. За счет хорошо развитой инфраструктуры оба района считаются наиболее комфортными для постоянного проживания. Единственный нюанс, который важно учесть: и Деликташ, и Ташьяка находятся на отдаленном расстоянии от моря.

За сколько можно купить недвижимость в Фетхие

Как и в большинстве других турецких городов, цены на местное жилье зависят от его технического состояния, года постройки и месторасположения. Наиболее дорого стоят виллы с бассейном, расположенные рядом с морем. Цены на недвижимость в Фетхие такого типа могут достигать 2000 евро за «квадрат». Намного дешевле оцениваются квартиры эконом-класса — за них просят около 1000 евро за квадратный метр.

Если брать ситуацию по районам, то самые дорогие объекты представлены в Геджеке. Один «квадрат» жилья здесь стоит порядка 2000 евро. В то же время наиболее дешевые варианты встречаются в Деликташе, где приобрести двух или даже трехкомнатную квартиру можно по общей цене — 50-60 тыс. евро.