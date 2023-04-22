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Квартиры с видом на море в Фатих, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни
Фатих, Турция
5 Количество комнат 274 м² Количество этажей 6
€ 2,110,000
Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Ста…
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