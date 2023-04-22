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Квартиры в Фатих, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 515 449 м²
€ 515,449
Современный проект недвижимости в центре города Проект предлагает универсальные офисные и…
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 342,733
Роскошные апартаменты в центре Стамбула Проект Cer Istanbul имеет привлекающий вид на ист…
Квартира 4 спальни в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни
Фатих, Турция
5 Количество комнат 274 м² Количество этажей 6
€ 2,110,000
Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Ста…
Квартира в Фатих, Турция
Квартира
Фатих, Турция
€ 1,935,898
Почему это свойство؟ Один из редких жилых комплексов в историческом Стамбуле, в древнем мун…
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