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Купить квартиру в Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В Zeray Effect Kartepe, который состоит из 130 резиденций, 35 коммерческих единиц и 4 блоков…
Квартира 1 комнатав Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
Квартира 1 комната
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
1 Количество комнат 57 м² Количество этажей 1
€ 130,241
В Zeray Effect Kartepe, который состоит из 130 резиденций, 35 коммерческих единиц и 4 блоков…
Квартира 3 спальнив Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 11 945 м² Количество этажей 1
€ 163,162
В Zeray Effect Kartepe, который состоит из 130 резиденций, 35 коммерческих единиц и 4 блоков…
Квартира 2 спальнив Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 10 069 м² Количество этажей 1
€ 137,122
В Zeray Effect Kartepe, который состоит из 130 резиденций, 35 коммерческих единиц и 4 блоков…

Параметры недвижимости в Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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