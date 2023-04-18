Купить квартиру в Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция

Квартира 4 спальни Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

Цена по запросу

В Zeray Effect Kartepe, который состоит из 130 резиденций, 35 коммерческих единиц и 4 блоков…