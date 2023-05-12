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Турция
Мраморноморский регион
Башискеле
Fatih Mahallesi
Жильё с бассейном в Fatih Mahallesi, Турция
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9 объектов найдено
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Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2
68 м²
1/1
€ 235,700
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3
85 м²
5/5
€ 284,100
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4
134 м²
5/5
€ 388,100
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5
134 м²
5/5
€ 384,900
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5
229 м²
5/5
€ 334,000
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3
113 м²
5/5
€ 167,700
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
Квартира 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4
145 м²
2/2
€ 217,100
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4
152 м²
5/5
€ 175,800
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2
103 м²
1/1
€ 145,500
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
Параметры недвижимости в Fatih Mahallesi, Турция
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