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Дуплексы с бассейном в Fatih Mahallesi, Турция

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8 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
€ 235,700
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
Дуплекс 3 комнаты в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
€ 284,100
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
Дуплекс 4 комнаты в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
€ 388,100
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
Дуплекс 5 комнат в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
€ 384,900
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
Дуплекс 5 комнат в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Этаж 5/5
€ 334,000
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 2 комнаты в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
€ 145,500
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
Дуплекс 3 комнаты в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 5/5
€ 167,700
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
Дуплекс 4 комнаты в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
€ 175,800
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…

Параметры недвижимости в Fatih Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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