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Квартиры с бассейном в Fatih Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
€ 217,100
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…

Параметры недвижимости в Fatih Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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