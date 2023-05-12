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Жильё с видом на море в Эюпсултан, Турция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Цена по запросу
Гёктюрк - это консервативный семейный район в Стамбуле, который предлагает своим жителям выс…
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
€ 275,000
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
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