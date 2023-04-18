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Купить недвижимость с видом на море в Evliya Celebi Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 18/4 Этаж
€ 449,000
  Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ&n…

Параметры недвижимости в Evliya Celebi Mahallesi, Турция

с видом на горы
с бассейном
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