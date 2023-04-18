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Купить квартиру в Evliya Celebi Mahallesi, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 4
€ 564,531
Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция …
Квартира 1 спальняв Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 287,533
Роскошные апартаменты в Таксиме Проект Benesta расположен в районе Бейоглу–Таксим. …
Квартира 1 спальняв Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 100 м² Количество этажей 9
€ 659,000
Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 18/4 Этаж
€ 449,000
  Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ&n…

Параметры недвижимости в Evliya Celebi Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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