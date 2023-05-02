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Жильё с видом на горы в Эсеньюрт, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
Цена по запросу
Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…
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