ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1393
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Эсеньюрт
Кондоминиумы
Кондо с видом на море в Эсеньюрт, Турция
Кондо
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
50 м²
8/8 Этаж
€ 69,953
Новая квартира 1+1 в уникальном новом семейном комплексе с водными горками в ÇEŞMELİ у моряР…
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
1 ванных комнат
56 м²
€ 370,000
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Алании и всего в 350 метрах от знаменитог…
Квартира 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
Цена по запросу
Мы представляем новый проект симпатичного комплекса недвижимости на продажу с идеальным расп…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
3 Этаж
€ 82,800
В продаже появилась квартира планировки 1+1 в районе Авсаллар. Квартира общей площадью 68м2 …
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,581,616
4-МЕСТНАЯ КОМНАТА 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 390 кв.м. 1.614 кв.м ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 4 ВАННАЯ КОМНАТА-т…
Квартира
Эсеньюрт, Турция
€ 244,220
Почему это свойство؟ Он расположен в зеленой зоне Бахчезехира, где роскошные номера с комфо…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
86 м²
€ 324,717
Этот проект, расположенный в Ускюдаре с его историей и уникальной культурой жизни, предлагае…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
97 м²
1/1 Этаж
€ 388,647
Современная, шикарная квартира 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ПендикПроект расположен в район…
Квартира 1 спальня
Bahcelievler Mahallesi, Турция
1 ванных комнат
50 м²
€ 190,000
Новый комплекс, расположенный в азиатской части Стамбула, предлагает на продажу жилые, комме…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
163 м²
€ 569,799
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
4 Количество комнат
164 м²
€ 336,179
Пендик — один из самых старинных районов азиатской части Стамбула. Жилой комплекс расположен…
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат
92 м²
1/11 Этаж
€ 214,466
Хотим представить для Вас новый проект, расположенный в самом сердце Алании Махмутлар, с бог…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты