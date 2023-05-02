Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Эсеньюрт
  5. Кондоминиумы

Кондо с видом на горы в Эсеньюрт, Турция

Кондо В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 395 м² 3/3 Этаж
€ 658,519
Престижный пентхаус 3+1 с террасой в уникальном элитном жилом комплексе в АлтынташРайон: Ант…
Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3 Этаж
€ 80,000
К продаже представлена квартира 1+1 в быстроразвивающемся районе Мерсина – Томюк. Квартиры о…
Вилла 3 спальни в Kadriye, Турция
Вилла 3 спальни
Kadriye, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 311,003
ПОЛНОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ВИЛЛА С 3 СПАЛЬНЯМИ, БОЛЬШОЙ УЧАСТОК ЗЕМЛИ ( GARDEN, ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН ). …
Вилла 5 комнат в Инжекум, Турция
Вилла 5 комнат
Инжекум, Турция
5 Количество комнат 170 м² 3/3 Этаж
€ 275,000
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания "Zera Homes" предлагает Вашему вн…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 48 м² 3/3 Этаж
€ 122,586
Великолепная квартира 1+1 в строящейся резиденции в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние…
Квартира 2 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/4 Этаж
€ 123,000
Новые апартаменты для жизни или сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жилом компле…
Квартира 2 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
2 Количество комнат 270 м²
€ 595,326
The project, built adjacent to Büyükçekmece's coastline, is waiting for you and your loved o…
Квартира 1 спальня в Каракокали, Турция
Квартира 1 спальня
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 181,548
The project is located in one of the best areas of Alanya - Oba,  is our new high qu…
Квартира 3 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 125 м² 10/10 Этаж
€ 307,791
Квартира 2+1 премиум класса на берегу моря в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасст…
Вилла в Koyunlar, Турция
Вилла
Koyunlar, Турция
€ 150,427
РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В АНТАЛИИ Позиционируется как виллы-близнецы и в двух разных тип…
Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 191 м² 5/5 Этаж
€ 600,000
Апартаменты с возможностью получить гражданство Планировка квартиры и удобства в жилом компл…
Квартира 2 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
100 м²
€ 402,000
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
Realting.com
Перейти