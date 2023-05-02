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Квартиры с бассейном в Эсеньюрт, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
4 Количество комнат 146 м² 3/3 Этаж
€ 385,100
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 137 м² 2/2 Этаж
€ 316,000
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Кондо 3 спальни в Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1 Этаж
€ 113,000
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