Квартира 2 спальни Эсеньюрт, Турция 1 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²

Цена по запросу

Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…