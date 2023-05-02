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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Эсеньюрт
Квартиры
Квартиры в Эсеньюрт, Турция
Квартира
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42 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 4
€ 82,051
Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых кли…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
Количество этажей 30
€ 70,382
Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых кли…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
10/33 Этаж
€ 90,256
Квартиры для идеальной инвестиции в Стамбуле с гарантией арендного дохода 8%, готовые к з…
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 16
€ 94,693
Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов, …
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
10/18 Этаж
€ 289,002
Комнаты: 2+1 Санузел: 2 туалетов 2 ванных Общая площадь: 125м² Жилая…
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 99,474
Современные и бюджетные апартаменты с видом на город Резиденция предлагает разнообразные …
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 181,895
Современные просторные апартаменты в Стамбуле Комплекс включает в себя современные апарта…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 112,687
Инвестиции в недвижимость класса люкс в Стамбуле Проект включает в себя различные жилые е…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 205,186
Резиденции с панорамным видом на город в Стамбуле Строительство включает в себя разнообра…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 85,625
Роскошные квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул Жилые комплексы в Турции включает в се…
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
Цена по запросу
Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
4 Количество комнат
146 м²
3/3 Этаж
€ 385,100
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
137 м²
2/2 Этаж
€ 316,000
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 5 спален
Эсеньюрт, Турция
6 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 3
€ 702,323
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Ст…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 350,274
Гостиничные резиденции в Стамбуле Проект Sheraton Nidya Tower - это самый роскошный апарт…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
153 м²
Количество этажей 1
€ 208,616
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
153 м²
Количество этажей 1
€ 204,567
Квартира 4 спальни
Эсеньюрт, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
247 м²
€ 535,155
Akzirve Gayrimenkul tarafından inşa edilen Akzirve Strada projesi 105 bin metrekarelik aland…
Квартира 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
141 м²
€ 321,822
Akzirve Gayrimenkul tarafından inşa edilen Akzirve Strada projesi 105 bin metrekarelik aland…
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 249,800
Akzirve Gayrimenkul tarafından inşa edilen Akzirve Strada projesi 105 bin metrekarelik aland…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 157,720
Strand project, was designed in the form of 3 stages on an area of 105 thousand square meter…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
157 м²
€ 208,774
The first residential project of its kind in Istanbul 4m ceiling height covered market &…
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
165 м²
€ 208,774
The first residential project of its kind in Istanbul 4m ceiling height covered market &…
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
254 м²
Количество этажей 1
€ 503,453
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
12 Этаж
€ 169,000
Outdoor Pool Indoor Pool Fitness Sauna …
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 1
€ 241,745
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
254 м²
Количество этажей 1
€ 9,174,879
Onur Park Life Istanbul, который оживает в Бахчешехир Стамбул, предлагает новый образ жизни …
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
153 м²
Количество этажей 1
€ 3,801,793
Onur Park Life Istanbul, который воплощается в жизнь в Бахчешехир Стамбуле, предлагает жител…
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 1
€ 4,492,728
Onur Park Life Istanbul, который оживает в Бахчешехир Стамбул, предлагает новый образ жизни …
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
137 м²
Количество этажей 1
€ 3,622,254
Onur Park Life Istanbul, который оживает в Бахчешехир Стамбул, предлагает новый образ жизни …
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