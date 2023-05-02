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Жильё в Эсеньюрт, Турция

42 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 4
€ 82,051
Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых кли…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² Количество этажей 30
€ 70,382
Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых кли…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 10/33 Этаж
€ 90,256
Квартиры для идеальной инвестиции в Стамбуле с гарантией арендного дохода 8%, готовые к з…
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 16
€ 94,693
Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,  …
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 10/18 Этаж
€ 289,002
Комнаты: 2+1 Санузел: 2 туалетов 2 ванных Общая площадь: 125м² Жилая…
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 99,474
Современные и бюджетные апартаменты с видом на город Резиденция предлагает разнообразные …
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 181,895
Современные просторные апартаменты в Стамбуле Комплекс включает в себя современные апарта…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 112,687
Инвестиции в недвижимость класса люкс в Стамбуле Проект включает в себя различные жилые е…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 205,186
Резиденции с панорамным видом на город в Стамбуле Строительство включает в себя разнообра…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 85,625
Роскошные квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул Жилые комплексы в Турции включает в се…
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
Цена по запросу
Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…
Квартира 4 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
4 Количество комнат 146 м² 3/3 Этаж
€ 385,100
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 137 м² 2/2 Этаж
€ 316,000
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 5 спален в Эсеньюрт, Турция
Квартира 5 спален
Эсеньюрт, Турция
6 Количество комнат 235 м² Количество этажей 3
€ 702,323
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Ст…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 350,274
Гостиничные резиденции в Стамбуле Проект Sheraton Nidya Tower - это самый роскошный апарт…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 208,616
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 204,567
Квартира 4 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 4 спальни
Эсеньюрт, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 247 м²
€ 535,155
Akzirve Gayrimenkul tarafından inşa edilen Akzirve Strada projesi 105 bin metrekarelik aland…
Квартира 3 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 321,822
Akzirve Gayrimenkul tarafından inşa edilen Akzirve Strada projesi 105 bin metrekarelik aland…
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 249,800
Akzirve Gayrimenkul tarafından inşa edilen Akzirve Strada projesi 105 bin metrekarelik aland…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 157,720
Strand project, was designed in the form of 3 stages on an area of 105 thousand square meter…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 157 м²
€ 208,774
The first residential project of its kind in Istanbul 4m ceiling height covered market &…
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 165 м²
€ 208,774
The first residential project of its kind in Istanbul 4m ceiling height covered market &…
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 254 м² Количество этажей 1
€ 503,453
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 12 Этаж
€ 169,000
 Outdoor Pool Indoor Pool  Fitness  Sauna …
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² Количество этажей 1
€ 241,745
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 254 м² Количество этажей 1
€ 9,174,879
Onur Park Life Istanbul, который оживает в Бахчешехир Стамбул, предлагает новый образ жизни …
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 3,801,793
Onur Park Life Istanbul, который воплощается в жизнь в Бахчешехир Стамбуле, предлагает жител…
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² Количество этажей 1
€ 4,492,728
Onur Park Life Istanbul, который оживает в Бахчешехир Стамбул, предлагает новый образ жизни …
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м² Количество этажей 1
€ 3,622,254
Onur Park Life Istanbul, который оживает в Бахчешехир Стамбул, предлагает новый образ жизни …
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