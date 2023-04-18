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Купить недвижимость в Esentepe Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Esentepe Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Esentepe Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 167 м² 5/5 Этаж
€ 449,700
Квартира 2+1 в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПроект …
Квартира 4 комнатыв Esentepe Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Esentepe Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 280 м² 5/5 Этаж
€ 784,100
Квартира 3+1 в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПроект …

Параметры недвижимости в Esentepe Mahallesi, Турция

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