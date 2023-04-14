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Купить вилла с бассейном в Erdemli, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 3 комнатыв Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2 Этаж
€ 157,500
Выбираете отдельностоящий дом у моря? Тогда обратите внимание на данное предложение. Предста…
Вилла 3 комнатыв Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2 Этаж
€ 145,000
Выбираете отдельностоящий дом у моря? Тогда обратите внимание на данное предложение. Предста…

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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