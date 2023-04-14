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Купить недвижимость с бассейном в Erdemli, Турция

225 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м² 4 Этаж
€ 144,000
К продаже представлена  квартира 3+1  в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварт…
Квартира 5 комнатв Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² 5 Этаж
€ 163,000
К продаже представлены квартиры 4+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Квартир…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 1 Этаж
€ 132,000
К продаже представлена квартира 2+1 в районе Арпачбахшиш. Квартира имеет общую площадь 135 м…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 2 Этаж
€ 100,500
На продажу выставлена квартира 2+1 общей площадью 140 м2 в районе Тедже. Квартира расположен…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 116,500
К продаже представлены квартира 2+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Квартир…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 12 Этаж
€ 103,500
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 2+1. Квартира расположена на 1…
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 13 Этаж
€ 75,000
К продаже представлена квартира 1+1, имеет общую площадь 64 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 13 Этаж
€ 154,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 13 этаже пятнадцатиэтажного жилого к…
Квартира 5 комнатв Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м² 5 Этаж
€ 276,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлены квартиры 4+1. Квартиры расположена на 5…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1 Этаж
€ 104,000
На продажу выставлена  квартира 3+1  в быстроразвивающемся районе Мерсина – Томюк. Квартира …
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 205 м² 7 Этаж
€ 394,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 3,5+1. Квартира расположена на…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 4 Этаж
€ 181,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 2,5+1. Квартира расположена на…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 6 Этаж
€ 173,500
К продаже представлена квартира 3+1, имеет общую площадь 150 м2 и находится в комплексе райо…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 1 Этаж
€ 132,500
К продаже представлены квартиры 2+1 в районе Аяш, Эрдемли. Квартиры имеет общую площадь 97 м…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 5 Этаж
€ 119,000
К продаже представлена квартира 2+1 в районе Арпачбахшиш. Квартира имеет общую площадь 125 м…
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1 Этаж
€ 65,500
К продаже представлены квартиры 1+1 в районе Аяш, Эрдемли. Квартиры имеет общую площадь 63 м…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 1 Этаж
€ 132,000
К продаже представлены квартира 2+1 в районе Аяш, Эрдемли. Квартиры имеет общую площадь 135 …
Вилла 3 комнатыв Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2 Этаж
€ 157,500
Выбираете отдельностоящий дом у моря? Тогда обратите внимание на данное предложение. Предста…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 7 Этаж
€ 133,500
К продаже представлены квартира 3+1, имеет общую площадь 135 м2 и находится в комплексе райо…
Квартира 5 комнатв Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 227 м² 13 Этаж
€ 225,500
К продаже представлена  квартира 4+1  в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварт…
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4 Этаж
€ 65,500
К продаже представлены квартира 1+1, имеет общую площадь 60 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 6 Этаж
€ 156,000
На продажу выставлена просторная квартира 3+1 общей площадью 140 м2 в районе Тедже. Квартира…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 8 Этаж
€ 111,000
Представляем вашему вниманию просторную квартиру, расположенную на восьмом этаже тринадцатиэ…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 7 Этаж
€ 120,000
На продажу выставлена просторная квартира 2+1 общей площадью 110 м2 в районе Тедже. Квартира…
Квартира 5 комнатв Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м² 7 Этаж
€ 200,000
К продаже представлена  квартира 4+1  в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварт…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 4 Этаж
€ 136,000
На продажу выставлена новая квартира 2+1 общей площадью 122 м2 в районе Тедже. Квартира расп…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 3 Этаж
€ 105,000
На продажу выставлена новая квартира 2+1 общей площадью 130 м2 в районе Тедже. Квартира расп…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 4 Этаж
€ 97,000
На продажу выставлена квартира 2+1, общей площадью 100 м2, в районе Тедже. Квартира располож…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 2 Этаж
€ 139,000
Квартира  планировки 3+1 имеет общую площадь 120 кв.м. состоит из кухни-гостиной, 3 спальных…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 50,000
Познакомьтесь с новым проектом, который расположится на благоустроенной территории одного из…

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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