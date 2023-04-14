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Купить недвижимость с видом на горы в Erdemli, Турция

14 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 16/24 Этаж
€ 119,436
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 2 комнатыв Canakci, Турция
Квартира 2 комнаты
Canakci, Турция
2 Количество комнат 48 м² 12/12 Этаж
€ 65,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 12-этажном комплексе в районе Аяш, …
Квартира 3 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
3 Количество комнат 110 м² 8/8 Этаж
€ 115,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 2+1 площадью от 110 кв.м. в комплексе из 8 этажей. Ко…
Квартира 2 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 45 м² 12/12 Этаж
€ 106,150
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 45 до 75 кв.м. в комплексе из …
Квартира 2 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 55 м² 14/14 Этаж
€ 85,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1 площадью от 55 до 81 кв.м. в комплексе из 1…
Квартира 2 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 35 м² 4/4 Этаж
€ 135,000
"Zera Homes" предлагает апартаменты 1+1 и 2+1 площадью от 35м2 до 83м2 на первой береговой л…
Квартира 2 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 50 м² 12/12 Этаж
€ 106,909
"Zera Homes" предлагает элитные квартиры 1+1 и 2+1 на стадии строительства площадью от 50м&s…
Квартира 3 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
3 Количество комнат 68 м² 26/26 Этаж
€ 132,000
"Zera Homes" предлагает элитные квартиры 2+1, 3+1 и дуплексы 4+2 на верхних этажах на стадии…
Квартира 2 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 65 м² 16/24 Этаж
€ 121,000
Меблированные апартаменты 1+1 с панорамным видом на море от компании "Zera Homes" в районе А…
Квартира 2 комнатыв Ciftepinar, Турция
Квартира 2 комнаты
Ciftepinar, Турция
2 Количество комнат 50 м² 14/14 Этаж
€ 70,000
Квартира в Арпачбахшише от компании Zera Homes планировкой 1+1 и 2+1, площадью 50 м² до…
Квартира 2 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 70 м² 11/11 Этаж
€ 100,000
Предлагается ко вниманию квартира планировкой 2+1 с видом на море и природу в одном из самых…
Квартира 3 комнатыв Canakci, Турция
Квартира 3 комнаты
Canakci, Турция
3 Количество комнат 100 м² 8/11 Этаж
€ 117,000
Предлагается ко вниманию новые апартаменты планировкой 2+1 с видом на море и горы в строящем…
Квартира 3 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
3 Количество комнат 60 м² 8/8 Этаж
€ 90,000
Предлагаются ко вниманию апартаменты планировкой 2+1 с видом на море и горы в микрорайоне ра…
Квартира 2 комнатыв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 65 м² 1/24 Этаж
€ 107,943
Предлагаются ко вниманию квартиры планировкой 1+1 в новом комплексе 2022 года постройки в ми…

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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