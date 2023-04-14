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Турция
Средиземноморский регион
Erdemli
Купить недвижимость с видом на горы в Erdemli, Турция
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14 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
16/24 Этаж
€ 119,436
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 2 комнаты
Canakci, Турция
2 Количество комнат
48 м²
12/12 Этаж
€ 65,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 12-этажном комплексе в районе Аяш, …
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
3 Количество комнат
110 м²
8/8 Этаж
€ 115,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 2+1 площадью от 110 кв.м. в комплексе из 8 этажей. Ко…
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
45 м²
12/12 Этаж
€ 106,150
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 45 до 75 кв.м. в комплексе из …
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
55 м²
14/14 Этаж
€ 85,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1 площадью от 55 до 81 кв.м. в комплексе из 1…
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
35 м²
4/4 Этаж
€ 135,000
"Zera Homes" предлагает апартаменты 1+1 и 2+1 площадью от 35м2 до 83м2 на первой береговой л…
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
50 м²
12/12 Этаж
€ 106,909
"Zera Homes" предлагает элитные квартиры 1+1 и 2+1 на стадии строительства площадью от 50м&s…
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
3 Количество комнат
68 м²
26/26 Этаж
€ 132,000
"Zera Homes" предлагает элитные квартиры 2+1, 3+1 и дуплексы 4+2 на верхних этажах на стадии…
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
65 м²
16/24 Этаж
€ 121,000
Меблированные апартаменты 1+1 с панорамным видом на море от компании "Zera Homes" в районе А…
Квартира 2 комнаты
Ciftepinar, Турция
2 Количество комнат
50 м²
14/14 Этаж
€ 70,000
Квартира в Арпачбахшише от компании Zera Homes планировкой 1+1 и 2+1, площадью 50 м² до…
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
70 м²
11/11 Этаж
€ 100,000
Предлагается ко вниманию квартира планировкой 2+1 с видом на море и природу в одном из самых…
Квартира 3 комнаты
Canakci, Турция
3 Количество комнат
100 м²
8/11 Этаж
€ 117,000
Предлагается ко вниманию новые апартаменты планировкой 2+1 с видом на море и горы в строящем…
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
3 Количество комнат
60 м²
8/8 Этаж
€ 90,000
Предлагаются ко вниманию апартаменты планировкой 2+1 с видом на море и горы в микрорайоне ра…
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
65 м²
1/24 Этаж
€ 107,943
Предлагаются ко вниманию квартиры планировкой 1+1 в новом комплексе 2022 года постройки в ми…
Параметры недвижимости в Erdemli, Турция
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