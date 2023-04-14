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Купить дуплекс с бассейном в Erdemli, Турция

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6 объектов найдено
Дуплекс 4 комнатыв Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1 Этаж
€ 73,000
Представляем новый проект комплекса, который будет располагаться в одной из самых привлекате…
Дуплекс 5 комнатв Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 4 Этаж
€ 191,500
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
Дуплекс 5 комнатв Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 450 м² 4 Этаж
€ 250,000
К продаже представлен  дуплекс 3+2 в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Кв…
Дуплекс 3 комнатыв Erdemli, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 4 Этаж
€ 111,500
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса  в набирающем популярность микро…
Дуплекс 5 комнатв Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 4 Этаж
€ 82,000
Вашему вниманию представляется новый проект 12-этажного жилого комплекса в Мерсине, район Че…
Дуплекс 4 комнатыв Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4 Этаж
€ 100,000
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположенного на участке общей …

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

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с видом на море
недорогая
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