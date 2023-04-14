Купить квартиру с видом на море в Erdemli, Турция

Квартира 2 комнаты Merdivenlikuyu, Турция 2 Количество комнат 45 м² 12/12 Этаж

€ 106,150

"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 45 до 75 кв.м. в комплексе из …