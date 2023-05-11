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Жильё с бассейном в Восточная Анатолия, Турция

Ыгдыр
6
Semdinli
4
Хаккяри
4
7 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Kale, Турция
Дуплекс 5 комнат
Kale, Турция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 4/5
€ 396,000
Квартира 1 спальня в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
€ 150,000
Квартира 1 спальня в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
€ 81,000
Квартира 1 спальня в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
€ 109,000
Квартира 1 спальня в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
€ 106,000
Квартира 1 спальня в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
€ 115,000
Квартира 1 спальня в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
€ 90,000

Параметры недвижимости в Восточная Анатолия, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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