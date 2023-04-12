Купить дуплекс с бассейном в Турции

Дуплекс 5 комнат Аланья, Турция 5 Количество комнат 4 ванных комнат 187 м² 4 Этаж

€ 308,000

Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+2 в районе Оба. Дуплекс расположен на 4-ом и 5-ом …