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Купить дуплекс с бассейном в Турции

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1 306 объектов найдено
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 495,000
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 187 м² 4 Этаж
€ 308,000
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+2 в районе Оба. Дуплекс расположен на 4-ом и 5-ом …
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 145,000
Новый проект жилого комплекса в районе Кызылчашехир. Проект расположился на территории 4111м…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 4 Этаж
€ 473,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на четвертом и пятом этажах жи…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 1 Этаж
€ 140,000
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Каргыджак. Комплекс состоит из трех …
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1 Этаж
€ 297,000
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в новом комплексе район…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м² 5 Этаж
€ 407,000
Дуплекс планировки 2+1 в районе Кестель. Расположен на пятом этаже имеет площадь 155м2 на ко…
Дуплекс 6 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 138 м² 1 Этаж
€ 259,000
Новый проект жилого комплекса в районе Оба. Комплекс расположился на территории 3000м2 и сос…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1 Этаж
€ 89,900
Новый грандиозный проект жилого комплекса в районе Авсаллар. На территории комплекса будет р…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 104,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в тихом и спокойном районе Авсалл…
Дуплекс 2 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 5 Этаж
€ 137,500
Выставлен на продажу  дуплекс планировки 1+1 в районе Махмутлар. Дуплекс общей площадью 50м2…
Дуплекс 5 комнатв Анталья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Анталья, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 160,000
Представляем новый проект в городе Анталия, центральный район Муратпаша. Проект будет состоя…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² 1 Этаж
€ 495,000
Просторный меблированный дуплекс планировки 4+1 в районе Каргыджак. Дуплекс расположен на пе…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1 Этаж
€ 89,000
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Демирташ. проект распланирован на те…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 138,000
Проект жилого комплекса в районе Авсаллар. Проект состоит из одного 7-ми этажного блока с со…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1 Этаж
€ 90,000
Новый проект жилого комплекса в районе Газипаша. Комплекс спроектирован на территории 2000м2…
Дуплекс 6 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² 5 Этаж
€ 350,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на пятом этаже жилого комплекса…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1 Этаж
€ 117,500
Проект жилого комплекса в районе Паяллар. Комплекс состоит из двух блоков спроектированных н…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 4 Этаж
€ 352,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс общей площадью 160м2 и планировкой 3+1, включа…
Дуплекс 6 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² 9 Этаж
€ 253,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на девятом-десятом этажах жилог…
Дуплекс 6 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 380 м² 3 Этаж
€ 467,500
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на третьем-четвертом этажах жил…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1 Этаж
€ 109,000
Новый проект жилого комплекса в районе Газипаша. Проект состоит из одного 7-ми этажного блок…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² 3 Этаж
€ 368,500
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на третьем-четвертом этажах жил…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² 3 Этаж
€ 346,000
На продажу выставлена квартира-дуплекс, расположенная на 3-4 этажах жилого комплекса. Кварти…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 99,000
Новый проект жилого комплекса в районе Газипаша. Небольшой проект состоит из одного 6-ти эта…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 320 м² 10 Этаж
€ 396,000
На продажу выставлена квартира-дуплекс, расположенная на 10-11 этажах жилого комплекса. Квар…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1 Этаж
€ 109,500
Новый проект жилого комплекса в районе Паяллар. Проект расположится на территории 1230м2 и б…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 275,000
Премиальный меблированный дуплекс 3+1 с роскошным панорамным видом Район: Анталья, Аланья, К…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 180 м² 3/3 Этаж
€ 236,500
Шикарный дуплекс 3+1 класса люкс в престижной новостройкеРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстоян…
Дуплекс 3 комнатыв Demirtas, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Demirtas, Турция
3 Количество комнат 96 м² 7/7 Этаж
€ 184,000
Роскошный дуплекс 2+1 в DemirtaşРайон: Анталья, Аланья, ДемирташРасстояние до моря: 2700Разв…

Параметры недвижимости в Турции

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