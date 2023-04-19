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Купить вилла в Дюздже, Турция

Дюздже
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Kocaali, Турция
Вилла 3 спальни
Kocaali, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 145,000

Параметры недвижимости в Дюздже, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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