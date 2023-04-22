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Виллы в Doesemealti, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 276 м² Количество этажей 2
€ 441,000
ID AN 24167   Район: Анталия, Дошемеалты Тип объекта:строящееся жилье Кол-в…
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