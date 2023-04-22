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Жильё с видом на горы в Doesemealti, Турция

11 объектов найдено
Дом 7 спален в Doesemealti, Турция
Дом 7 спален
Doesemealti, Турция
2 Количество комнат 5 ванных комнат 730 м²
Цена по запросу
Переезжайте во впечатляющий просторный дом с захватывающим видом на горы, расположенный в пр…
Дом 6 спален в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 6 ванных комнат 560 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Döşemealtıbrings вместе совершенная архитектура, просторность, умная плани…
Дом 6 спален в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 6 ванных комнат 395 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Квартира 2 спальни в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
Цена по запросу
Realtor Global приглашает инвесторов, которые заботятся о своем комфорте и финансовом будуще…
Квартира 1 спальня в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
Цена по запросу
An exclusive and fascinating Architecture idea that turns into an enormous project where the…
Дом 4 спальни в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
Цена по запросу
Surprising all buyers with its uniqueness and extraordinaryness, the villa for sale in Antal…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Пристегните ремень безопасности и отправляйтесь на свою совершенно новую виллу для продажи в…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Для тех, кто ценит комфорт и уединение, сегодня день, чтобы взглянуть на эту виллу для прода…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
Цена по запросу
Приглашающая и престижная вилла на продажу в Анталии. Представьте себе современный и роскошн…
Дом 9 спален в Doesemealti, Турция
Дом 9 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Экстерьер определяется как современный и инновационный дизайн. Линия крыши свободно влияет н…
Дом 3 спальни в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 225 м²
Цена по запросу
Отдельная вилла на продажу в Анталии фантастическая ( 225 квадратных метров ). Площадь перво…
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