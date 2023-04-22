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Турция
Средиземноморский регион
Doesemealti
Дома
Дома в Doesemealti, Турция
Дом
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21 объект найдено
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Дом 7 спален
Doesemealti, Турция
2 Количество комнат
5 ванных комнат
730 м²
Цена по запросу
Переезжайте во впечатляющий просторный дом с захватывающим видом на горы, расположенный в пр…
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Виллы на продажу в Анталии порадуют вас! Эти виллы, где вы можете жить роскошно, предл…
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Мы познакомим вас с проектом роскошной виллы, где вы будете чувствовать себя особенным! &nbs…
Дом 4 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Будьте готовы сделать лучшие инвестиции в вашу жизнь! Прекрасный проект виллы растет в…
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
5 ванных комнат
510 м²
Цена по запросу
Мы предлагаем вам дом вашей мечты с виллами на продажу в Анталии! Проект, начатый в де…
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
6 ванных комнат
560 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Döşemealtıbrings вместе совершенная архитектура, просторность, умная плани…
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
6 ванных комнат
395 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Дом 7 спален
Doesemealti, Турция
2 Количество комнат
3 ванных комнат
670 м²
Цена по запросу
Готовы ли вы перейти к современной жизни с виллой на продажу в Анталии? Вилла будет до…
Дом 3 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
Цена по запросу
Поверните ключи сегодня от хорошо развитого района, исключительной виллы с открытой планиров…
Дом 4 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Цена по запросу
Surprising all buyers with its uniqueness and extraordinaryness, the villa for sale in Antal…
Вилла 4 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
276 м²
Количество этажей 2
€ 441,000
ID AN 24167 Район: Анталия, Дошемеалты Тип объекта:строящееся жилье Кол-в…
Дом 9 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
5 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Can you imagine? Wake up every single morning with sweeping views of the mountains, have you…
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
Цена по запросу
Пристегните ремень безопасности и отправляйтесь на свою совершенно новую виллу для продажи в…
Дом 3 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
Цена по запросу
Don’t think twice before getting this villa for sale in Antalya. The three-bedroom, two-bath…
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Цена по запросу
Для тех, кто ценит комфорт и уединение, сегодня день, чтобы взглянуть на эту виллу для прода…
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
Цена по запросу
Приглашающая и престижная вилла на продажу в Анталии. Представьте себе современный и роскошн…
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Прекратите то, что вы делаете прямо сейчас. Сделай глубокий вдох. Хотите жить в роскошном до…
Дом 9 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Цена по запросу
Экстерьер определяется как современный и инновационный дизайн. Линия крыши свободно влияет н…
Дом 3 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
225 м²
Цена по запросу
Отдельная вилла на продажу в Анталии фантастическая ( 225 квадратных метров ). Площадь перво…
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
440 м²
Цена по запросу
5 bedroom 1 living room triplex twin villas for sale in Antalya each has an area of 370 squa…
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
308 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла на продажу в Анталии, подходящая для увлеченного инвестора с аппетитом к рос…
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