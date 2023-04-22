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Дома в Doesemealti, Турция

21 объект найдено
Дом 7 спален в Doesemealti, Турция
Дом 7 спален
Doesemealti, Турция
2 Количество комнат 5 ванных комнат 730 м²
Цена по запросу
Переезжайте во впечатляющий просторный дом с захватывающим видом на горы, расположенный в пр…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Виллы на продажу в Анталии порадуют вас!  Эти виллы, где вы можете жить роскошно, предл…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Мы познакомим вас с проектом роскошной виллы, где вы будете чувствовать себя особенным! &nbs…
Дом 4 спальни в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Будьте готовы сделать лучшие инвестиции в вашу жизнь!  Прекрасный проект виллы растет в…
Дом 6 спален в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 5 ванных комнат 510 м²
Цена по запросу
Мы предлагаем вам дом вашей мечты с виллами на продажу в Анталии!  Проект, начатый в де…
Дом 6 спален в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 6 ванных комнат 560 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Döşemealtıbrings вместе совершенная архитектура, просторность, умная плани…
Дом 6 спален в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 6 ванных комнат 395 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Дом 7 спален в Doesemealti, Турция
Дом 7 спален
Doesemealti, Турция
2 Количество комнат 3 ванных комнат 670 м²
Цена по запросу
Готовы ли вы перейти к современной жизни с виллой на продажу в Анталии?  Вилла будет до…
Дом 3 спальни в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
Цена по запросу
Поверните ключи сегодня от хорошо развитого района, исключительной виллы с открытой планиров…
Дом 4 спальни в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
Цена по запросу
Surprising all buyers with its uniqueness and extraordinaryness, the villa for sale in Antal…
Вилла 4 спальни в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 276 м² Количество этажей 2
€ 441,000
ID AN 24167   Район: Анталия, Дошемеалты Тип объекта:строящееся жилье Кол-в…
Дом 9 спален в Doesemealti, Турция
Дом 9 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 5 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Can you imagine? Wake up every single morning with sweeping views of the mountains, have you…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Пристегните ремень безопасности и отправляйтесь на свою совершенно новую виллу для продажи в…
Дом 3 спальни в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
Цена по запросу
Don’t think twice before getting this villa for sale in Antalya. The three-bedroom, two-bath…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Для тех, кто ценит комфорт и уединение, сегодня день, чтобы взглянуть на эту виллу для прода…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
Цена по запросу
Приглашающая и престижная вилла на продажу в Анталии. Представьте себе современный и роскошн…
Дом 6 спален в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Прекратите то, что вы делаете прямо сейчас. Сделай глубокий вдох. Хотите жить в роскошном до…
Дом 9 спален в Doesemealti, Турция
Дом 9 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Экстерьер определяется как современный и инновационный дизайн. Линия крыши свободно влияет н…
Дом 3 спальни в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 225 м²
Цена по запросу
Отдельная вилла на продажу в Анталии фантастическая ( 225 квадратных метров ). Площадь перво…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 440 м²
Цена по запросу
5 bedroom 1 living room triplex twin villas for sale in Antalya each has an area of 370 squa…
Дом 5 спален в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 308 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла на продажу в Анталии, подходящая для увлеченного инвестора с аппетитом к рос…
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