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Квартиры в Doesemealti, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня
Doesemealti, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/13 Этаж
€ 184,743
Наш новый проект - Дёшемеалты – Анталия Территория проекта - 45,210 м2 - Всего в…
Квартира 1 спальня в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня
Doesemealti, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/5 Этаж
€ 129,811
Мы создаем комплекс в самом красивом месте Анталии. Вы находитесь рядом с остановками общест…
Квартира 5 спален в Doesemealti, Турция
Квартира 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Хотите стать владельцем роскошной виллы на продажу в Анталии? Хорошо оборудованный дизайн, б…
Квартира 1 спальня в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
Цена по запросу
Хотите ли вы жить в Анталии с квартирами на продажу?  Тогда вы будете поражены, когда п…
Квартира 2 спальни в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
Цена по запросу
Realtor Global приглашает инвесторов, которые заботятся о своем комфорте и финансовом будуще…
Квартира 1 спальня в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
Цена по запросу
An exclusive and fascinating Architecture idea that turns into an enormous project where the…
Квартира 2 спальни в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Эта квартира для продажи в Анталии идеально подходит для вашего собственного отдыха, постоян…
Квартира 5 спален в Doesemealti, Турция
Квартира 5 спален
Doesemealti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
5 спальня 1 гостиная вилла на продажу в Анталии в комплексе вилл. Вилла имеет естественную г…
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