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Виллы в Didim, Турция

Didim
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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Didim, Турция
Вилла 3 спальни
Didim, Турция
3 ванных комнат 100 м²
€ 425,000
Представьте себе, что Вы просыпаетесь на вилле с видом на море! Вы избавитесь от усталости и…
Вилла 3 спальни в Didim, Турция
Вилла 3 спальни
Didim, Турция
160 м²
€ 390,000
Отдельная вилла в жилом комплексе класса "люкс" с инфраструктурой 5* отеля! Комплекс располо…

Параметры недвижимости в Didim, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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