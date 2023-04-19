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Купить недвижимость с видом на море в Didim, Турция

Didim
8
2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Didim, Турция
Квартира 3 спальни
Didim, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 291,000
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 145 5 кв.м. Ко…
Квартира 2 спальнив Didim, Турция
Квартира 2 спальни
Didim, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2/3 Этаж
€ 203,500
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 85 кв.м. Компл…

Параметры недвижимости в Didim, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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