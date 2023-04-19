Купить недвижимость с видом на горы в Didim, Турция

Квартира 2 спальни Алания, Турция 1 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 4/4 Этаж

€ 259,919

ID AL 2023 AHVG Район: Аланья, Оба ОБЪЕКТ ДЛЯ АРЕНДЫ И ПРОЖИВАНИЯ Цена: от 284 000 …