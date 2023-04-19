ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
895
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Эгейский регион
Didim
Купить недвижимость с видом на горы в Didim, Турция
Didim
8
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
70 м²
9/9 Этаж
€ 61,710
Прекрасные Апартаменты 1+1 в MERSİNРайон: Мерсин, Ердемли, ТёмюкОбщие характеристики:Использ…
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
4/4 Этаж
€ 259,919
ID AL 2023 AHVG Район: Аланья, Оба ОБЪЕКТ ДЛЯ АРЕНДЫ И ПРОЖИВАНИЯ Цена: от 284 000 …
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
200 м²
1/1 Этаж
€ 330,348
Квартира в Джикджилли мебелированная Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиДЖИКДЖИЛЛИ 2 кв…
Квартира 2 комнаты
Payallar, Турция
2 Количество комнат
50 м²
9/9 Этаж
€ 110,000
Квартиры в строящемся комплексе. ВНЖ при покупке Планировка квартир и удобства в жилом компл…
Квартира 3 комнаты
Finike, Турция
3 Количество комнат
68 м²
3/3 Этаж
€ 104,432
Отличная современная квартира 2+1 в шикарном комплексе на берегу моряРайон: Анталья, Финике,…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 253,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже в комплексе с инфраст…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 240,579
Апартаменты и пентхаус в центре города Проект расположен на 2790 квадратных метрах в Шишл…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
1/12 Этаж
€ 93,199
Новый комплекс класса люкс в районе Каргыпынары, в 300 метрах от Средиземного моря. 📍Прекра…
Квартира 4 спальни
Черноморский регион, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
187 м²
Количество этажей 25
Цена по запросу
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
332 м²
1 Этаж
€ 1,450,000
Проект ультрасовременных вилл в районе Тепе. Комплекс расположится на территории 8300м2 на …
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
168 м²
Количество этажей 24
€ 757,500
Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Тур…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
120 м²
2/2 Этаж
€ 181,158
Стильная квартира 2+1 на первой линии моря Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до м…
Параметры недвижимости в Didim, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты