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Купить квартиру в Didim, Турция

Didim
6
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Didim, Турция
Квартира 1 спальня
Didim, Турция
1 ванных комнат 65 м²
€ 413,000
Новый ЖК с видом на море и всего в 1 минуте ходьбы от пляжа станет самым престижным комплекс…
Квартира 1 спальняв Didim, Турция
Квартира 1 спальня
Didim, Турция
1 ванных комнат 50 м²
€ 370,000
Новый жилой комплекс отличных апартаментов и вилл в Дидиме, популярном районе Акбюк. Комплек…
Квартира 3 спальнив Didim, Турция
Квартира 3 спальни
Didim, Турция
120 м²
€ 325,000
Прекрасные дублекс-апартаменты в лучшем районе города Дидим, расположенного в окружении сосн…
Квартира 3 спальнив Didim, Турция
Квартира 3 спальни
Didim, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 291,000
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 145 5 кв.м. Ко…
Квартира 2 спальнив Didim, Турция
Квартира 2 спальни
Didim, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2/3 Этаж
€ 203,500
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 85 кв.м. Компл…
Квартира 1 спальняв Didim, Турция
Квартира 1 спальня
Didim, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 143,000
Однокомнатная квартира с кухней-гостиной площадью 55 м² в ново…

Параметры недвижимости в Didim, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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