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Купить вилла в Demre, Турция

Демре
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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Демре, Турция
Вилла 3 спальни
Демре, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 1,500
Вилла 3+1 с великолепным панорамным видом на море.Невероятная атомсфера изысканной роскоши.С…
Вилла 6 спаленв Демре, Турция
Вилла 6 спален
Демре, Турция
3 Количество комнат 5 ванных комнат 240 м² Количество этажей 3
€ 2,500
Добро пожаловать на виллу Kekova, одно из самых роскошных заведений в Демре и на побережье С…

Параметры недвижимости в Demre, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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