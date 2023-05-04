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Жильё с видом на море в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Сарыер, Турция
Пентхаус 3 спальни
Сарыер, Турция
4 Количество комнат 235 м² Количество этажей 4
€ 2,197,000
Жилой комплекс с садом и бассейнами, в одном из самых престижных районов Стамбула, Турция Ж…

Параметры недвижимости в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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