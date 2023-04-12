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Купить кондоминиум с бассейном в Турции

Кырыккале
19
Cankiri
19
Fatih Mahallesi
10
Айдын
9
Бейликдюзю
14
Шишли
14
Измит
11
Кагытхане
14
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3 объекта найдено
Кондо 3 спальнив Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1 Этаж
€ 113,000
Кондо 2 спальнив Yaylali, Турция
Кондо 2 спальни
Yaylali, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 5 Этаж
€ 136,000
Кондо 2 спальнив Алания, Турция
Кондо 2 спальни
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 2/5 Этаж
€ 120,000

Параметры недвижимости в Турции

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