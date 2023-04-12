Купить кондоминиум с видом на море в Турции

Кондо 3 спальни Мраморноморский регион, Турция 4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж

€ 2,935,000

Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …