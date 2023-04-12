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Купить кондоминиум с видом на море в Турции

Картал
21
Tahtakale Mahallesi
21
Ускюдар
16
Кырыккале
19
Cankiri
19
Fatih Mahallesi
10
Айдын
9
Бейликдюзю
14
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4 объекта найдено
Кондо 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Кондо 1 спальняв Махмутлар центр, Турция
Кондо 1 спальня
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4 Этаж
€ 80,000
Кондо 2 спальнив Yaylali, Турция
Кондо 2 спальни
Yaylali, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 5 Этаж
€ 136,000
Кондо 2 спальнив Алания, Турция
Кондо 2 спальни
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 2/5 Этаж
€ 120,000

Параметры недвижимости в Турции

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с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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