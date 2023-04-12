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Купить кондоминиум с видом на горы в Турции

Gazipasa
98
Мугла
19
Центральная Анатолия
40
Коджаэли
37
Kepez
50
Бодрум
11
Эсеньюрт
42
Анкара
21
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1 объект найдено
Кондо 5 спаленв Yenimahalle, Турция
Кондо 5 спален
Yenimahalle, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 1/30 Этаж
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Турции

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