ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Кондоминиумы
Купить кондоминиум возле озера в Турции
Мерсин
136
Эгейский регион
58
Gazipasa
98
Мугла
19
Центральная Анатолия
40
Коджаэли
37
Kepez
50
Бодрум
11
Эсеньюрт
42
Анкара
21
Кадыкёй
31
Муратпаша
33
Cankaya
16
Чекмекёй
26
Измир
22
Doesemealti
8
Стамбул
20
Mezitli
23
Картал
21
Tahtakale Mahallesi
21
Показать больше
Показать меньше
Кондо
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
82 м²
3/3 Этаж
€ 164,815
2+1 в шикарном проекте в Алании Район: Анталья, Аланья, МахмутларМахмутлар без преувеличени…
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
4/5 Этаж
€ 134,180
2 ванных комнаты + 1 туалет, 2 балкона
Квартира 3 спальни
Измит, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
Количество этажей 1
€ 122,780
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 111,979
Уютная Мебелированная Квартира 1+1 у моря район ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
130 м²
1/1 Этаж
€ 261,280
Отличная, меблированная Квартира 3+1 в CİKCİLLİ с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, Джикд…
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
200 м²
1/4 Этаж
€ 242,000
Квартира с отдельной кухней Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
60 м²
4/4 Этаж
€ 125,841
Новая квартира 1+1 у моря в модном районе MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстоян…
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Kadriye, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
2 Этаж
€ 102,660
3 спальни, 1 гостиная, 1 ванная комната / туалет, 2 балкона.Площадь использования 110 м2 ( D…
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат
53 м²
4/8 Этаж
€ 115,500
Квартира в Авсалларе на этапе строительства от компании Zera Homes планировки 1+1, площадью …
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
145 м²
3/3 Этаж
€ 133,306
Огромные апартаменты 3+1 в Gazipaşa недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстоян…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
61 м²
2/2 Этаж
€ 123,126
Апартаменты 1+1 в центре МахмутлараРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 400К…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
55 м²
3/3 Этаж
€ 127,974
Роскошная квартира 1+1 с видом на море Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: …
Параметры недвижимости в Турции
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты