Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Ceyhan
  5. Квартиры

Квартиры в Ceyhan, Турция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Ceyhan, Турция
Квартира 1 спальня
Ceyhan, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 117,029
квартира в стамбуле 1+1

Параметры недвижимости в Ceyhan, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти