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Дуплексы в Чешме, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
€ 135,800
Дуплекс 2 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
€ 136,800
Дуплекс 3 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
€ 174,100

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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