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Квартиры с видом на море в Чешме, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в Чешме, Турция
Квартира 4 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 165 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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