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Жильё в Чешме, Турция

12 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
€ 422,100
Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
€ 512,000
Дуплекс 2 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
€ 135,800
Дуплекс 2 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
€ 136,800
Дуплекс 3 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
€ 174,100
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в Чешме, Турция
Квартира 4 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 165 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
€ 297,633
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 248,350
Квартира 4 спальни с Вид на жительство и гражданство в Чешме, Турция
Квартира 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
€ 741,825

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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