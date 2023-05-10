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Жильё с видом на море в Центральная Анатолия, Турция

Невшехир
317
Анкара
38
Cankiri
19
Кырыккале
19
1 объект найдено
Вилла 5 спален в Uchisar, Турция
Вилла 5 спален
Uchisar, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
€ 407,000

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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