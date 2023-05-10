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Пентхаусы с бассейном в Центральная Анатолия, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Mahmutlar, Турция
Пентхаус 2 спальни
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
€ 210,000

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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