Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Кондоминиумы

Кондо с видом на море в Центральная Анатолия, Турция

Кондо В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Doglu, Турция
Квартира 1 спальня
Doglu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 54,000
Квартира 1 спальня в Payallar, Турция
Квартира 1 спальня
Payallar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Цена по запросу
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
€ 706,159
Квартира 2 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
€ 165,695
Квартира 1 спальня в Каргыджак, Турция
Квартира 1 спальня
Каргыджак, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
€ 143,336
Квартира 2 комнаты в Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 7/7
€ 116,792
Квартира 6 комнат в Ciplakli, Турция
Квартира 6 комнат
Ciplakli, Турция
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Этаж 9/10
€ 662,782
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 3/3
€ 589,849
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 3
Площадь 263 м²
€ 700,000
Квартира 2 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти