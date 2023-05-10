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Кондо с видом на горы в Центральная Анатолия, Турция

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1 объект найдено
Кондо 5 спален в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 спален
Yenimahalle, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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