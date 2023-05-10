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Квартиры с бассейном в Центральная Анатолия, Турция

Невшехир
231
Анкара
20
Cankiri
19
Кырыккале
19
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19 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Mahmutlar, Турция
Пентхаус 2 спальни
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
€ 210,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
€ 117,500
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/12
€ 251,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/12
€ 141,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/12
€ 165,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
€ 120,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
€ 65,500
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€ 103,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
€ 130,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/12
€ 119,000
Квартира 2 спальни в Mahmutlar, Турция
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/12
€ 299,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 11
€ 119,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
€ 99,500
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 9
€ 105,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/12
€ 275,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/9
€ 61,000
Квартира 2 спальни в Mahmutlar, Турция
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/11
€ 238,000
Квартира 2 спальни в Mahmutlar, Турция
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
€ 195,000
Квартира 1 спальня в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/10
€ 245,000

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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