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Турция
Мраморноморский регион
Чекмекёй
Жильё с бассейном в Чекмекёй, Турция
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11 объектов найдено
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Дуплекс 5 комнат
Чекмекёй, Турция
5
279 м²
1/1
€ 1,556,300
Дуплекс 6 комнат
Чекмекёй, Турция
6
328 м²
1/1
€ 1,614,500
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
189 м²
1/1
€ 886,400
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
5
334 м²
1/1
€ 1,816,800
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
5
249 м²
10/10
€ 834,300
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
4
172 м²
10/10
€ 610,100
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
4
167 м²
5/5
€ 521,700
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
142 м²
10/10
€ 506,900
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
112 м²
5/5
€ 310,300
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
2
83 м²
7/7
€ 291,600
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
2
80 м²
5/5
€ 243,500
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